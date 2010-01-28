В Крыму объявили штормовое предупреждение

09:36, 28 января 2010
Крым
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Снег и гололед

Штормовое предупреждение объявлено на четверг в Крыму из-за ожидаемого ухудшения погодных условий, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

На территории автономии возможны сильный снег, местами налипание мокрого снега, гололед.

Проезд по крымским дорогам свободен.

Последний раз штормовое предупреждения объявлялось в Крыму в конце минувшей недели. Спасатели предупреждали о резком похолодании на полуострове 24-26 января.

В среду, 27 января, бойцы МЧС сообщали жителям автономии о гололеде.

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