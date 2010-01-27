Украинцы смогут подать документы на польскую визу через интернет

Министерство иностранных дел Польши планирует с апреля внедрить во всех консульских учреждениях в Украине возможность подачи документов на получение визы через интернет.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил заместитель директора консульского отдела польского МИД Влодзимеж ЗДУНОВСКИЙ.

Он отметил, что в интернете будет размещена интерактивная форма, которую можно будет заполнить он-лайн и сразу определить дату подачи документов непосредственно в консульстве.

ЗДУНОВСКИЙ сообщил, что документы после заполнения онлайн-формы можно будет сдавать лично или отправлять по почте, и заверил, что при личной подаче украинцам не придется жидать в очереди. ”Будет определено время на подачу документов на каждые полчаса”, - сказал он.

ЗДУНОВСКИЙ отметил, что онлайн-форма автоматически будет указывать на ошибки в анкете, а также сразу будет регистрироваться в электронной системе консульства, что позволит ускорить выдачу виз.

Представитель МИД также заверил, что при новой процедуре не будет проблем, которые были во время внедрения интернет-регистраций на сдачу документов в консульства ранее, когда иногда посторонние лица „вламывались” в систему.

ЗДУНОВСКИЙ отметил, что министерство также планирует внедрить форму е-ваучера, когда туристы, которые едут в Польшу, не будут вынуждены предоставлять подтверждение о резервировании гостиницы, транспорта и другие документы, а лишь подтверждение туристической фирмы.

Представитель МИД отметил, что так называемое электронное консульство уже успешно действует в России, где, например, в Москве 60% виз выдается при его посредничестве.

ЗДУНОВСКИЙ добавил, что аналогичная процедура в качестве эксперимента уже внедрена в консульстве Польши в Луцке.

По предварительным данным польского МИД, в прошлом году украинцы получили на 17% больше виз, чем в 2008 году, - более 410 тыс.

Справка УНИАН. В Украине действует пять консульств Польши: в Киеве, Львове, Луцке, Харькове и Одессе.

Польские консульства выдают национальные визы, которые дают право находиться лишь на территории Польши, и шенгенские, с которыми можно путешествовать по 25 европейским странам, входящим в Шенген.