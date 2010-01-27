Кабмин хочет отменить маркировку товаров значком «без ГМО»

Кабинет министров Украины предлагает на законодательном уровне отменить обязательную норму маркировки товаров значком без генетически модифицированных организмов - "без ГМО".

Законопроект одобрен на заседании правительства в среду, передает УНИАН.

По словам министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, норма фактически себя не оправдала, а лишь доставила сложности производителям продуктов питания.

“Как показала практика, введение такой маркировки приводит к неоправданной потере времени и средств субъектов хозяйствования, что связано с перемаркировкой продукции, которая находится в торговых сетях. Это связано с производством новых этикеток и проведением лабораторных исследований даже тех пищевых продуктов, в которых ГМО на сегодняшний день не может присутствовать в принципе - соль и другие продукты, в которых отсутствует белок”, - сказал ДАНИЛИШИН.

Кроме того, министр подчеркнул, что маркировка “без ГМО” не соответствует мировым стандартам.

“Поэтому сейчас мы предлагаем отменить обязательную маркировку значком “без ГМО”, и предусматриваем установление маркировки лишь той продукции, которая содержит лишь зарегистрированные в Украине генетически модифицированные организмы или составляющие которой были изготовлены из продукции, содержащей ГМО”, - сказал ДАНИЛИШИН.

17 декабря 2009 года Верховная Рада приняла закон об обязательности информирования граждан о наличии в пищевых продуктах ГМО.

Действие закона не распространяется на табак и табачные изделия и пищевые продукты, произведенные для личного потребления.

Запрещается оборот пищевых продуктов, этикетировка которых не отвечает закону и техническим регламентам.

Пищевые продукты, находящиеся в обороте в Украине, этикетируются на государственном языке страны и содержат в доступной для восприятия потребителем форме информацию о наличии или отсутствии в них генетически модифицированных организмов, что отображается на этикетке надписью "с ГМО" или "без ГМО".