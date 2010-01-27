Тонущего спасали на водохранилище в Симферополе

«Тонущего» тренировались спасать из-под льда на водохранилище в Симферополе сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба крымского управления.

По легенде учений, пострадавший человек проваливается под лед, водолаз-спасатель в гидрокостюме спешит на помощь, напарник страхует его с берега.

«Тонущего» спасали несколькими способами: с помощью круга и веревки, бросая «конец Александрова», а также «тростинкой» - это когда 40-метровый пожарный рукав с воздухом прокладывают по льду к пострадавшему. Кроме того, к нему подбирались под лед, лежа на шине, и отталкиваясь ото льда.

После того, как человека вытянули из проруби на берег, медики оказали ему первую помощь.