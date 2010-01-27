В 9-этажке в Крыму взорвался газ
18:00, 27 января 2010Крым
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Взрыв газа произошел в среду в двохкомнатной квартире на пятом этаже в девятиэтажном доме в крымском городе Красноперекопск, никто не пострадал, сообщила пресс-служба министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.
Предварительная причина взрыва - нарушение правил безопасности во время пользования газовой плитой.
Несущие конструкции здания не повреждены.
Частично разрушены межквартирные перегородки и выбиты оконные рамы в смежных квартирах.
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