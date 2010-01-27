Верификаторы проверяют в Крыму объекты флотов Украины и России

Иностранные верификаторы проверяют в Крыму выполнение Украиной международных соглашений в области контроля над вооружениями, сообщила пресс-служба министерства обороны.

Группа, в состав которой вошли польские, литовские и французские эксперты, прибыла на полуостров в среду в рамках Венского документа 1999 года.

"В частности, верификаторы проинспектируют отдельную бригаду береговой обороны и отдельную береговую артиллерийскую группу Военно-морских сил Украины, где ознакомятся с условиями несения службы, местами отдыха и заведениями питания военнослужащих. Иностранные инспекторы проверят в Крыму и несколько объектов Черноморского флота Российской Федерации", - сообщила пресс-служба минобороны.