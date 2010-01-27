В Севастополе более 200 опасных объектов

Региональную целевую социальную программу развития гражданской защиты Севастополя на 2010-2013 годы утвердил городской совет.

Ориентировочный объем финансирования программы составляет 95,7 млн. грн., из них за счет средств государственного бюджета - 82,6 млн. грн., бюджета Севастополя - 13,1 млн. грн.

На территории Севастополя расположены 224 потенциально опасных объекта, из них 57 - повышенной опасности. Аварии на таких объектах могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций регионального, местного и объектового уровней, сообщил начальник управления по делам ЧС Александр ПЕРМИНОВ, представлявший программу.

Кроме того, в городе сохраняется высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с гидрометеорологическими явлениями - штормами, ураганами, жарой, засухой - и геологическими процессами: оползнями и обвалами.

Материально-техническое оснащение органов управления и сил гражданской защиты Севастополя не отвечает современным требованиям. Более 50% специализированной техники эксплуатируется более 25 лет.

Программа предусматривает создание в Севастополе территориальной подсистемы единой государственной системы гражданской защиты, а также регионального центра управления во время ЧС, модернизацию систем связи на пунктах управления гражданской защиты.

Планируется усовершенствовать системы реагирования на чрезвычайные ситуации, техническое переоснастить подразделения управления МЧС Севастополя, аварийно-спасательные службы в горной местности и на водных объектах.

Кроме того, предполагается техническое переоснащение подразделений местной пожарной охраны, приобретение техники для подвоза воды, строительство (реконструкция) объектов для аварийно-спасательных подразделений.

С 2007 года в Севастополе произошли более 1,4 тыс. пожаров, погибли 90 человек, травмированы 87. На водных объектах - 182 события, вследствие которых погиб 81 человек. В горной местности, на высотах и подземных сооружениях погибли 17 человек, спасены 64.