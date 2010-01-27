В крымских храмах отслужат панихиды по Чехову

Панихиды по русскому писателю Антону Чехову отслужат 29 января в храмах Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата по случаю 150-летия со дня его рождения.

«В пятницу во всех храмах Симферопольской и Крымской епархии будут отслужены панихиды по писателю-классику», - сообщила пресс-служба епархии.

В кафедральном Свято-Петропавловском соборе Симферополя панихида начнется по окончании божественной литургии.

Антон Чехов родился 29 января 1860 года в Таганроге.

Его лучшими произведениями считаются пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад», рассказы «Палата №6» и «Человек в футляре».

Умер в июле 1904 года.