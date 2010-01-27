В крымских храмах отслужат панихиды по Чехову
15:24, 27 января 2010Крым
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У классика - юбилей
Панихиды по русскому писателю Антону Чехову отслужат 29 января в храмах Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата по случаю 150-летия со дня его рождения.
«В пятницу во всех храмах Симферопольской и Крымской епархии будут отслужены панихиды по писателю-классику», - сообщила пресс-служба епархии.
В кафедральном Свято-Петропавловском соборе Симферополя панихида начнется по окончании божественной литургии.
Антон Чехов родился 29 января 1860 года в Таганроге.
Его лучшими произведениями считаются пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад», рассказы «Палата №6» и «Человек в футляре».
Умер в июле 1904 года.
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