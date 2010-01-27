Один из кандидатов, вышедших в финал выборов, посетит Крым

Кандидат на пост президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в четверг, 28 января, планирует посетить с визитом Симферополь.

Планируется общение с журналистами.

Центральная избирательная комиссия назначила на 7 февраля второй тур выборов президента. В нем примут участие Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО, которые по итогам голосования 17 января получили наибольшее количество голосов избирателей (35,32% и 25,05%).