Бензовоз с горючим перевернулся в Крыму (фото)

Бензовоз с горючим перевернулся в Крыму из-за гололеда, вытекания нефтепродуктов и пожара не произошло, водитель не пострадал, сообщила в среду пресс-служба крымского управления МЧС.

Машина опрокинулась во второй половине дня вторника возле села Дмитровка.

"Водитель автомобиля, перевозивший в автоцистерне бензин, из-за сильного гололеда не справился с управлением", - сказано в пресс-релизе.

На небольшой горке машину вынесло на обочину, после чего она перевернулась.

Бойцы МЧС с помощью спецоборудования и автомобильного крана поставили бензовоз на колеса.

Спасательная операция заняла около двух часов.