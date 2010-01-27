Бензовоз с горючим перевернулся в Крыму (фото)
13:06, 27 января 2010Крым
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Из-за гололеда
Бензовоз с горючим перевернулся в Крыму из-за гололеда, вытекания нефтепродуктов и пожара не произошло, водитель не пострадал, сообщила в среду пресс-служба крымского управления МЧС.
Машина опрокинулась во второй половине дня вторника возле села Дмитровка.
"Водитель автомобиля, перевозивший в автоцистерне бензин, из-за сильного гололеда не справился с управлением", - сказано в пресс-релизе.
На небольшой горке машину вынесло на обочину, после чего она перевернулась.
Бойцы МЧС с помощью спецоборудования и автомобильного крана поставили бензовоз на колеса.
Спасательная операция заняла около двух часов.
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