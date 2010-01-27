Крымчанин пошел под суд через 16 лет после двойного убийства

Уголовное дело в отношении жителя Крыма, который обвиняется в совершении двойного убийства в 1994 году в Симферополе с целью завладения домом и автомобилем, направил в суд следственный отдел прокуратуры, сообщила пресс-служба крымского ведомства.

Крымчанин убил двух человек вместе с двумя подельниками.

"Через 16 лет наказание настигло скрывавшегося беспредельщика, который усилиями правоохранителей присоединится к подельникам. Они сразу после преступления попали в руки правосудия", - отметили в прокуратуре.