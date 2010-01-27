Крымчанин пошел под суд через 16 лет после двойного убийства
12:38, 27 января 2010Крым
1 0
Дом и авто вышли боком
Уголовное дело в отношении жителя Крыма, который обвиняется в совершении двойного убийства в 1994 году в Симферополе с целью завладения домом и автомобилем, направил в суд следственный отдел прокуратуры, сообщила пресс-служба крымского ведомства.
Крымчанин убил двух человек вместе с двумя подельниками.
"Через 16 лет наказание настигло скрывавшегося беспредельщика, который усилиями правоохранителей присоединится к подельникам. Они сразу после преступления попали в руки правосудия", - отметили в прокуратуре.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter