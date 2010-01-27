Дипломом министра занялась прокуратура

Прокурор Крыма Владимир БОЙКО возбудил уголовное дело по факту использования поддельного диплома о высшем образовании депутатом крымского парламента Андреем СУМЦОВЫМ, который возглавляет министерство курортов и туризма автономии.

«26 января прокурор Крыма возбудил уголовное дело по факту использования поддельного диплома. Расследование поручено органам внутренних дел», - сообщила по телефону УНИАН пресс-секретарь прокуратуры автономии Наталия БОЯРКИНА.

Милиция Крыма уточняет, что в феврале 2009 года СУМЦОВ перед назначением на должность министра предоставил диплом об окончании в 2006 году Киевского национального университета имени Шевченко по специальности «правоведение» и присвоении ему квалификации «магистр права».

Крымское управление МВД утверждает: документы, которые «могли бы подтвердить факт обучения и получение диплома образовательно-квалификационного уровня «магистр права» СУМЦОВЫМ в университете имени Тараса Шевченко не обнаружены, информации, подтверждающей выдачу ему диплома серии KB № 27935296, в вузе нет.

По информации милиции, в единой информационной базе данных Министерства образования и науки страны нет сведений о дипломе, выданном престижным киевским вузом на имя СУМЦОВА, бланк к диплому на полиграфическом комбинате «Украина» не изготавливался.