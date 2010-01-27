Выделение земли в «колыбели авиации» в Крыму незаконно

Прокуратура опротестовала решения Кировской райгосадминистрации Крыма о выделении в районе горы Клементьева, которая считается «колыбелью советской авиации» и пользуется популярностью у планеристов, земельных участков площадью от 0,12 до 2 гектара для ведения личного крестьянского хозяйства и садоводства, сообщила пресс-служба ведомства.

Принятые в 2009 году распоряжения райгосадминистрации противоречат нормам земельного и воздушного кодексов Украины, заявляют в прокуратуре.

«Предусмотренные для предоставления земельные участки находятся в охранной зоне аэродрома и радиотехнических средств центра планерного спорта «Коктебель». Использование земель должно быть согласовано с Госавиаадминистрацией и имеет ограничение относительно расположения объектов, которые будут влиять на безопасность полетов», - сказано в сообщении.

Прокурор Кировского района автономии внес два протеста на распоряжения главы райгосадминистрации, которые приостанавливают действие «незаконных актов».

Проверка продолжается, добавили в пресс-службе.

На горе Клементьева (Узун-Сирт) начинали свой путь будущие конструкторы Олег Антонов, Александр Яковлев, Сергей Ильюшин, создатель космических кораблей академик Сергей Королев.

В наши дни на горе продолжают проходить учебно-тренировочные сборы, соревнования и просто полеты на безмоторных летательных аппаратах.

В Кировской райгосадминистрации ранее заявляли, что выделение земли проводится законно.