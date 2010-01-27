В села Крыма вернулся свет

Электроснабжение в селах Крыма, ранее обесточенных из-за обрывов проводов и налипания снега на сети, восстановлено, сообщила в среду пресс-служба крымского управления МЧС.

20 января в результате ухудшения погоды без света остались 52 населенных пункта Крыма. Бригады электриков вели ремонтные работы. По состоянию на утро вторника без света оставались три села.

"По состоянию на 6 утра электроснабжение возобновлено. Новых отключений нет", - заявили в МЧС.