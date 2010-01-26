Горсовет Севастополя: Бандера-герой еще больше расколет Украину

Решение президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении проводнику ОУН Степану Бандере звания Героя Украины может привести к еще большему расколу страны и послужить причиной возникновения масштабного конфликта внутри государства, считают депутаты городского совета Севастополя.

Горсовета осудил действия ЮЩЕНКО «по героизации пособников фашистов, таких как Шухевич, Бандера и им подобных», и подчеркнул, что депутаты «никогда не будут воспринимать их как героев».

«Присвоение звания Героя Украины Степану Бандере в День Соборности (объединения) Украины не будет содействовать ее объединению. Этот шаг приведет к еще большему расколу страны и может послужить причиной возникновения масштабного конфликта внутри государства», - говорится в заявлении, утвержденном на пленарном заседании сессии горсовета.

Депутаты считают, что «глава государства должен быть президентом всей Украины, а не какой-то одной ее части».

Горсовет потребовал от кандидатов в президенты Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА «дать оценку указам о присвоении Героя Украины Роману Шухевичу и Степану Бандере и гарантировать их отмену после вступления в должность».

Депутаты горсовета потребовали от Верховной Рады незамедлительно рассмотреть и принять законопроект «О запрете реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов 1933-1945 гг.», разработанный депутатом парламента Вадимом КОЛЕСНИЧЕНКО.

В горсовете расценили присвоение Бандере звания Героя как удар по репутации Украины на международной арене.

Заявление горсовета будет направлено президенту, в Верховную Раду и областные советы.

Кроме того, на заседании сессии депутаты обвинили Кабинет министров в затягивании с принятием решения об объявлении 2010 года Годом ветеранов Великой Отечественной войны.

«Правительство умышленно затягивает принятие решения об объявлении 2010 года Годом Ветеранов Великой Отечественной войны», - заявили депутаты.

Тем самым, считают они, игнорируется решение Совета глав государств СНГ «Об объявлении 2010 года в Содружестве Независимых Государств Годом ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и обращение севастопольского городского совета и ветеранской общественности к руководству страны по этому вопросу.