Севастополь принял программу развития спорта среди инвалидов

Региональную комплексную программу развития спорта среди инвалидов Севастополя на 2010-2014 годы утвердил городской совет.

Председатель горсовета Валерий САРАТОВ заявил журналистам, что «одной из основных задач программы является привлечение к занятиям физической культурой и спортом, как одной из форм реабилитации инвалидов, создание условий людям с ограниченными физическими возможностями для улучшения состояния здоровья и нормальной жизни».

Кроме того, по его словам, среди задач также подготовка к международным соревнованиям, чемпионатам Украины, Европы, мира, Паралимпийским играм.

По утверждению САРАТОВА, необходимость принятия такой программы связана также с необходимостью организации работы тренерского состава и специалистов, занимающихся проблемами спортсменов-инвалидов, совместной деятельности государственных и общественных организаций по работе с инвалидами. Для решения этих задач, по словам главы горсовета, «предполагается осуществить нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение исполнения мероприятий, определенных программой». В частности, при формировании городского бюджета и программы социально-экономического развития Севастополя предусмотрено ежегодное целевое выделение средств на реализацию программы развития спорта среди инвалидов с учетом реальных возможностей севастопольской казны.

Как предполагается, на реализацию программы необходимо будет выделить 2 млн. 277 тыс. грн., при этом 2 млн. 69 тыс. грн. - это средства городского бюджета, остальные - спонсорские.

По информации САРАТОВА, сегодня в Севастополе насчитывается 18 тысяч 455 граждан с ограниченными физическими возможностями, при этом наблюдается тенденция к увеличению количества таких людей, поэтому, считает председатель горсовета, «необходимо создать надлежащие условия для их жизнедеятельности и активного участия в современной жизни, и этот вопрос будет в числе приоритетных в работе горсовета».