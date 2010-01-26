Новый посол России обсудит с Украиной вопрос ЧФ РФ - эксперт

Директор украинского филиала Іинститута стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ прогнозирует, что новый посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ будет обсуждать с руководством Украины вопрос о пребывании Черноморского флота РФ после 2017 года.

“Думаю, что вопрос с пребыванием ЧФ после 2017 года будет обсуждаться новым послом с новым президентом и, возможно, с новым главой правительства. В любом случае, Россия сейчас будет ставить этот вопрос в повестку дня, и он будет тесно увязан с блоком экономических вопросов”, - сказал эксперт на пресс-конференции в Киеве.

По словам КОРНИЛОВА, Россия последние несколько лет пытается применять, особенно в отношении ближних соседей, политику “мягкой власти”. Он отметил, что в Украине такая политика воспринимается “в штыки”.

“Чтобы не заставлять Россию прибегать к агрессивным методам защиты своих интересов, как это было в 2008 году в Грузии, надо просто позволить ей применять так называемую политику “мягкой власти“. От этого выиграет и сама Россия, и близлежащие соседи, в том числе Украина”, - сказал КОРНИЛОВ.

Он также считает, что с повестки дня украинско-российских отношений не будет снят вопрос о функционировании в Украине русского языка.

Кроме того, КОРНИЛОВ убежден, что до окончания полномочий президента Украины Виктора ЮЩЕНКО ожидать кардинальных прорывов, позитивных изменений в отношениях двух стран не приходится.

“С уходом ЮЩЕНКО отношения между Украиной и Россией будут улучшаться, вне зависимости от того, кто станет новым Президентом Украины”, - считает он.

По мнению КОРНИЛОВА, Посольство РФ в Украине особое внимание будет уделять гуманитарным вопросам, но будет делать это не в ущерб экономическим отношением, в которых у Украины и России накопилось немало проблем.

По словам КОРНИЛОВА, в первую очередь, будет уделяться внимание защите прав российского бизнеса в Украине.

25 января в Украину прибыл новый посол РФ Михаил ЗУРАБОВ.

Он был назначен на этот пост вместо Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА в начале августа 2009 года.