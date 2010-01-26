«Черноморнефтегаз» возобновил вертолетные перевозки

Вертолетные перевозки возобновились в «Черноморнефтегазе» (Симферополь) после длительного перерыва, сообщила пресс-служба компании.

За день выполнены три технических рейса. Вертолет Ми-8 МТВ доставил для вахтовиков питьевую воду и продовольствие на самоподъемную плавучую буровую установку «Таврида», а также на блок-кондуктор-23 и морскую стационарную платформу газоконденсатного месторождения «Штормовое» в Черном море.

В компании отмечают, что возобновлению полетов предшествовала подготовительная работа по приведению в соответствие с современными требованиями вертолетных площадок. Государственная авиационная администрация Министерства транспорта и связи Украины в декабре 2009 года выдала «Черноморнефтегазу» сертификаты на эксплуатацию 10 вертолетных площадок. Они расположены на производственных объектах компании как на суше, так и на морских стационарных платформах и двух самоподъемных плавучих буровых установках.

Специалисты компании при методологической помощи Госавиаадминистрации провели дооснащение площадок оборудованием метеообеспечения, навигации и связи, светосигнальными комплектами, средствами противопожарной безопасности.

Авиакомпания «Марс-РК» помогла в создании инфраструктуры вертодромных служб.

В сообщении сказано, что в среду планируется осуществить смену вахт, которые добывают природный газ на Архангельском и Голицынском месторождениях в северо-западной части Черноморского шельфа.

Воздушные перевозки осуществляет авиакомпания «Марс-РК» на сертифицированном вертолете Ми-8 МТВ.

Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» входит в состав «Нефтегаза Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО находится 17 месторождений, из которых: 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных.

Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении «Нефтегаза Украины».