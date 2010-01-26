Поддержка Куницыным Януковича навредит ПР Севастополя - Саратов

Решение Блока Куницына поддержать Виктора ЯНУКОВИЧА во втором туре выборов президента Украины может значительно снизить рейтинг Партии регионов и горсовета в Севастополе, заявил председатель городского совета, регионал Валерий САРАТОВ.

«Для нас, для Партии регионов в Севастополе, поддержка ЯНУКОВИЧА КУНИЦЫНЫМ - печальная поддержка, поскольку рейтинг у Партии регионов и совета значительно выше рейтинга администрации, а в сумме он может получиться довольно-таки низким, поэтому мы не рады», - сказал САРАТОВ, слова которого цитирует пресс-служба Севастопольского горсовета.

В то же время, по его словам, «учитывая то, что в данной ситуации у Виктора ЯНУКОВИЧА нет возможности разбираться в каких-то ситуациях в конкретных регионах, мы поддерживаем линию будущего президента Украины на то, чтобы временно отложить выяснение всех обстоятельств в регионах и вернуться к ним после выборов».

САРАТОВ заявил, что сегодня лидер Партии регионов «ведет переговоры практически со всеми представителями власти, руководителями администрации в регионах для того, чтобы с самого начала поставить вопрос об объединении Украины для решения задач, которые будет решать Президент Украины, в данном случае Президент Виктор ЯНУКОВИЧ».

Третий общекрымский форум сторонников Блока Куницына, состоявшийся 23 января в Севастополе, решил поддержать во втором туре президентских выборов кандидатуру ЯНУКОВИЧА.

Форум призвал сторонников КУНИЦЫНА 7 февраля прийти на избирательные участки и отдать свои голоса в поддержку ЯНУКОВИЧА.