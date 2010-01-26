Пьяный крымский сторож прибил кувалдой спящего кировоградца
12:18, 26 января 2010Крым
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Пьяный житель южнобережного поселка Симеиз, работающий сторожем на стройке дома в Ялте, из чувства ревности убил кувалдой спящего в строительном вагончике жителя Кировоградской области, сообщила во вторник пресс-служба ялтинской милиции.
24 января по телефону 102 поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с явными следами насильственной смерти.
"После совместного распития спиртных напитков ранее судимый житель Симеиза из чувства ревности стал кувалдой наносить множественные удары по голове и верхней части тела жителю Кировоградской области, который спал на кровати", - выяснила милиция.
Крымчанин задержан. Против него возбудили уголовное дело. Меру наказания определит суд.
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