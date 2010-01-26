Пьяный крымский сторож прибил кувалдой спящего кировоградца

Пьяный житель южнобережного поселка Симеиз, работающий сторожем на стройке дома в Ялте, из чувства ревности убил кувалдой спящего в строительном вагончике жителя Кировоградской области, сообщила во вторник пресс-служба ялтинской милиции.

24 января по телефону 102 поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с явными следами насильственной смерти.

"После совместного распития спиртных напитков ранее судимый житель Симеиза из чувства ревности стал кувалдой наносить множественные удары по голове и верхней части тела жителю Кировоградской области, который спал на кровати", - выяснила милиция.

Крымчанин задержан. Против него возбудили уголовное дело. Меру наказания определит суд.