Сотрудники госпредприятия в Севастополе присвоили 2,4 млн. грн.

11:56, 26 января 2010
Крым
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Действия тянут на две статьи УК

В Севастополе прокуратура возбудила уголовное дело по факту присвоения 2,4 млн. грн. должностными лицами государственного предприятия, сообщила во вторник пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Гослица в 2004-2006 годах на основании "договоров о приобретении ремонтно-технологической документации для заводского ремонта судовых механизмов, устройств и электрооборудования" перечислили деньги фиктивному ЧП. Проектно-техническую документацию готовили исключительно работники госпредприятия.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями "злоупотребление властью или служебным положением" и "служебный подлог".

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