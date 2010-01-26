Сотрудники госпредприятия в Севастополе присвоили 2,4 млн. грн.

В Севастополе прокуратура возбудила уголовное дело по факту присвоения 2,4 млн. грн. должностными лицами государственного предприятия, сообщила во вторник пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Гослица в 2004-2006 годах на основании "договоров о приобретении ремонтно-технологической документации для заводского ремонта судовых механизмов, устройств и электрооборудования" перечислили деньги фиктивному ЧП. Проектно-техническую документацию готовили исключительно работники госпредприятия.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями "злоупотребление властью или служебным положением" и "служебный подлог".