Крымские пограничники задержали катер с 800 литрами солярки

Катер типа «Амур» с 800 литрами дизельного топлива на борту задержали в районе Керчи крымские пограничники, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления пограничной службы Украины.

Несмотря на сложные погодные условия, двое крымчан вышли в море, не сообщив об этом пограничникам и не имея при себе документов.

Осмотрев катер, пограничники нашли 800 литров солярки в пластиковых бочках.

На жителей Крыма наложен штраф, составлены протоколы «об административных нарушениях по пограничным вопросам».

«Поскольку граждане уже имели проблемы с законом, занимаясь контрабандой солярки, материалы на них пограничники передали в межрайонный отдел налоговой милиции керченской инспекции, которая выяснит происхождение дизтоплива», - сказано в сообщении.