У россиянина в Крыму изъяли раритетную книгу

Раритетную книгу конца XIX века с фрагментами священного писания не позволили вывезти россиянину из Украины сотрудники крымской таможни и пограничники, сообщила в понедельник пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы.

Автомобиль марки «Фольксваген» российской регистрации, за рулем которого находился 47-летний гражданин РФ, появился в пункте пропуска «Крым» в пятницу вечером.

Россиянин «нервным поведением» во время прохождения паспортного контроля обратил на себя внимание пограничников. Они вместе с сотрудниками таможни решили тщательно осмотреть машину.

«В багажном отделении выявлена книга - издание конца XIX века с фрагментами священного писания. На раритетной книге была сделана замена переплёта. Россиянин надеялся, что «Священное писание» в современной обложке среди других книг не заметят на границе», - сказано в сообщении.

Старинное издание осталось в Украине.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил.