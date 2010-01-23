Куницын призвал голосовать за Януковича
«Сергей, нет вопросов»?
Третий общекрымский форум сторонников Блока Куницына решил поддержать во втором туре выборов президента Украины лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.
«Молодое украинское государство нуждается в политической стабильности, обеспечить которую способны лишь профессионально ответственные управленцы и политики. Именно этот аргумент стал решающим в нашем решении поддержать Виктора ЯНУКОВИЧА во втором туре президентских выборов 2010 года. Именно его профессиональный опыт и мировоззренческие позиции в наибольшей мере отвечают социально-экономическим и политическим запросам крымчан и севастопольцев», - говорится в резолюции форума, который прошел в субботу в Севастополе.
Форум призвал сторонников председателя администрации Севастополя Сергея КУНИЦЫНА 7 февраля прийти на избирательные участки и отдать свои голоса за ЯНУКОВИЧА.
КУНИЦЫН заявил, что «среди традиционных оппонентов и недоброжелателей» найдутся те, кто попытается обвинить его команду «в политической всеядности и приспособленчестве». «Сразу хочу успокоить таких желающих: я и моя команда при выборе средств и методов решения конкретных проблем исповедовали прагматический подход, в интересах людей», - сказал он.
По словам КУНИЦЫНА, «два месяца назад» Виктор ЯНУКОВИЧ пригласил его на встречу, где «предложил зарыть «топор войны» и возобновить старые, проверенные в совместных баталиях отношения». «(ЯНУКОВИЧ) с пониманием отнесся к моей работе в зоне политической ответственности Президента Виктора ЮЩЕНКО», - утверждает КУНИЦЫН.
По данным главы администрации, на встрече с ЯНУКОВИЧЕМ он заявил: «Я не подонок и не подлец, я не могу в первом туре тебя поддержать, потому что это будет не по-мужски, не по-человечески. Он (лидер ПР) мне сказал: «Сергей, нет вопросов».
«Электоральная привлекательность ЯНУКОВИЧА заключает в себе некую объективную крымскую реальность, которая очень чувствительна ко внешним проявлениям политической фальши и цинизма. Игнорировать такую реальность не только бессмысленно, но и вредно», - отметил КУНИЦЫН.
По его словам, в выборе будущего крымской автономии и Севастополя «Партия регионов подходит больше всего нам идеологически».
«Ну, представьте, поддержим мы ТИМОШЕНКО. Это значит сразу - даже если назначат губернатором или премьер-министром Крыма - это сразу оппозиция. Мы понимаем, что Крым и Севастополь в своем большинстве в местные советы, представительные органы власти проголосуют за Партию регионов. Это заведомо обречь себя на конфликт, это опять война», - сказал КУНИЦЫН.