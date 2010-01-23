Куницын призвал голосовать за Януковича

Третий общекрымский форум сторонников Блока Куницына решил поддержать во втором туре выборов президента Украины лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Молодое украинское государство нуждается в политической стабильности, обеспечить которую способны лишь профессионально ответственные управленцы и политики. Именно этот аргумент стал решающим в нашем решении поддержать Виктора ЯНУКОВИЧА во втором туре президентских выборов 2010 года. Именно его профессиональный опыт и мировоззренческие позиции в наибольшей мере отвечают социально-экономическим и политическим запросам крымчан и севастопольцев», - говорится в резолюции форума, который прошел в субботу в Севастополе.

Форум призвал сторонников председателя администрации Севастополя Сергея КУНИЦЫНА 7 февраля прийти на избирательные участки и отдать свои голоса за ЯНУКОВИЧА.

КУНИЦЫН заявил, что «среди традиционных оппонентов и недоброжелателей» найдутся те, кто попытается обвинить его команду «в политической всеядности и приспособленчестве». «Сразу хочу успокоить таких желающих: я и моя команда при выборе средств и методов решения конкретных проблем исповедовали прагматический подход, в интересах людей», - сказал он.

По словам КУНИЦЫНА, «два месяца назад» Виктор ЯНУКОВИЧ пригласил его на встречу, где «предложил зарыть «топор войны» и возобновить старые, проверенные в совместных баталиях отношения». «(ЯНУКОВИЧ) с пониманием отнесся к моей работе в зоне политической ответственности Президента Виктора ЮЩЕНКО», - утверждает КУНИЦЫН.

По данным главы администрации, на встрече с ЯНУКОВИЧЕМ он заявил: «Я не подонок и не подлец, я не могу в первом туре тебя поддержать, потому что это будет не по-мужски, не по-человечески. Он (лидер ПР) мне сказал: «Сергей, нет вопросов».

«Электоральная привлекательность ЯНУКОВИЧА заключает в себе некую объективную крымскую реальность, которая очень чувствительна ко внешним проявлениям политической фальши и цинизма. Игнорировать такую реальность не только бессмысленно, но и вредно», - отметил КУНИЦЫН.

По его словам, в выборе будущего крымской автономии и Севастополя «Партия регионов подходит больше всего нам идеологически».

«Ну, представьте, поддержим мы ТИМОШЕНКО. Это значит сразу - даже если назначат губернатором или премьер-министром Крыма - это сразу оппозиция. Мы понимаем, что Крым и Севастополь в своем большинстве в местные советы, представительные органы власти проголосуют за Партию регионов. Это заведомо обречь себя на конфликт, это опять война», - сказал КУНИЦЫН.