Черноморский флот РФ опроверг сообщения о ЧП на своем корабле

Военно-морской флот России опровергает информацию о том, что в Черном море терпит бедствие один из кораблей Черноморского флота РФ.

"Все технические узлы на кораблях Черноморского флота, которые находятся в море, исправны, и никаких сбоев в их работе нет", - заявили РИА Новости в штабе Черноморского флота, комментируя сообщение о том, что в Черном море, в 100 километрах от Севастополя, терпит бедствие плавучая мастерская ПМ-138.

По данным украинского военного эксперта Дмитрия ТЫМЧУКА, судно, входящее в группу обеспечения Черноморского флота РФ, в субботу утром набрало воды в топливные цистерны и потеряло ход в открытом море. ПМ-138 возвращалось из пункта базирования ВМФ России в порту Тартус (Сирия) к месту постоянной дислокации в Севастополь.

На борту судна все в порядке, оно по плану движется на базу ЧФ, заявили в штабе. ПМ-138 идет малым ходом из-за сложной штормовой обстановки, сказал представитель флота.