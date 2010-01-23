ПР не понравилось, что Куницын «прогнулся» перед Януковичем

Совет севастопольской городской организации Партии регионов настаивает на увольнении Сергея КУНИЦЫНА с должности председателя администрации Севастополя, сообщил пресс-центр парторганизации.

«Чиновники, назначенные ЮЩЕНКО, стремятся продемонстрировать лояльность будущему Президенту», понимая, что во втором туре выборов лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ одержит победу, говорится в принятом 22 января на заседании совета заявлении.

Его авторы считают, что КУНИЦЫН «одним их первых засвидетельствовал свое почтение Виктору ЯНУКОВИЧУ».

В интервью газете «Крымский обозреватель» КУНИЦЫН сообщил, что его блок намерен поддержать во втором туре выборов ЯНУКОВИЧА.

«У однопартийцев и горожан мнение о КУНИЦЫНЕ, получившем в 2008 году вотум недоверия в Севастополе (имеется в виду референдум о недоверии председателю горгосадминистрации, который позже суд признал нелегитимным) однозначное: нынешний глава администрации должен быть уволен за постоянное нарушение им и его окружением законодательства Украины, пренебрежение интересами граждан Севастополя», - заявляет севастопольская Партия регионов.