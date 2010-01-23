5 человек пострадали в аварии

Пять человек получили травмы в аварии с участием двух автомобилей и автобуса на трассе Херсон-Керчь в Крыму, сообщает крымское управление МЧС.

"Москвич" и ВАЗ столкнулись в пятницу в Красноперекопском районе. ВАЗ отбросило на полосу встречного движения, где он врезался в автобус марки "Богдан", который следовал по маршруту Армянск – Джанкой.

Пострадали два пассажира автобуса, водитель и пассажир ВАЗа, водитель "Москвича".

Один человек от госпитализации отказался, остальных доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.