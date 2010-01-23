5 человек пострадали в аварии
10:50, 23 января 2010Крым
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Участвовали "Москвич", ВАЗ, "Богдан"
Пять человек получили травмы в аварии с участием двух автомобилей и автобуса на трассе Херсон-Керчь в Крыму, сообщает крымское управление МЧС.
"Москвич" и ВАЗ столкнулись в пятницу в Красноперекопском районе. ВАЗ отбросило на полосу встречного движения, где он врезался в автобус марки "Богдан", который следовал по маршруту Армянск – Джанкой.
Пострадали два пассажира автобуса, водитель и пассажир ВАЗа, водитель "Москвича".
Один человек от госпитализации отказался, остальных доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
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