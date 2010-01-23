Пьяный ворвался в квартиру в Ялте и пытался выгнать хозяина
10:45, 23 января 2010Крым
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Избитый парень вызвал наряд милиции
Пьяный 41-летний житель Севастополя перепутал адрес, ворвался в квартиру к 22-летнему жителю Ялты и устроил там драку, пытаясь выгнать его из дома.
"После изрядного количества выпитого спиртного 41-летний мужчина пошел домой, вот только адрес своего места жительства перепутал. В результате "бойни за кров" хозяин квартиры получил рваную рану лба и рассечение брови", - описывает пресс-служба крымского управления МВД инцидент, который произошел еще на прошлой неделе.
Ялтинец позвонил в милицию. Наряд задержал севастопольца.
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