Крыму напророчили 20-градусные морозы

Вторжение холодного арктического ветра...

Резкое снижение температуры ожидается 24-26 января в Крыму из-за вторжения холодного арктического ветра, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. Дневная температура в автономии, по прогнозам синоптиков, будет составлять 10-15 градусов мороза, ночью ожидается до 17-22 градусов мороза. 25-26 января на южном побережье Крыма днем до 9 градусов мороза, ночью - 10-13 градусов мороза.

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