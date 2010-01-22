Коммунисты хотят объявить гору Клементьева заповедником

Объявить территорию горы Клементьева объектом природно-заповедного фонда Украины предлагают депутаты Верховной Рады из фракции Компартии Марина Перестенко и Владимир Даниленко.

Их законопроект поступил в парламент.

"Землю на горе разделили на паи, новые владельцы выставили участки на продажу, - говорят коммунисты. - В случае изменения рельефа или начала строительства гора может потерять свои аэродинамические свойства".

"Для недопущения уничтожения уникального места на планете Земля" украинскому правительству предлагается поручить "соответствующим органам" подготовить и подать ходатайство об объявлении территории горы объектом заповедного фонда.

Кроме того, коммунисты предлагают Кабмину сформировать госполитику "в сфере развития авиации, планеризма и туризма" на горе Клементьева.

Крымским органам исполнительной власти и местного самоуправления Перестенко и Даниленко предлагают "прекратить предоставление государственных актов" на право собственности на землю на территории горы и "упразднить" госакты, уже предоставленные властью Кировского района автономии.

Ранее председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО поручил изучить законность решения власти Кировского района о распаевании и застройке земли на горе Клементьева, которая считается «колыбелью советской авиации».

Там начинали свой путь будущие конструкторы Олег Антонов, Александр Яковлев, Сергей Ильюшин, создатель космических кораблей академик Сергей Королев. В наши дни на горе продолжают проходить учебно-тренировочные сборы, соревнования и просто полеты на безмоторных летательных аппаратах.

В Кировской райгосадминистрации заявляют, что выделение земли проводится законно.