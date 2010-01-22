Свобода в Крыму стоит $700?

Инспектор подразделения уголовно-исполнительной инспекции задержан при получении 700 долларов и 500 гривен взятки в Крыму, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Деньги он требовал "за решение вопроса об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания и непривлечение к ответственности за нарушение порядка и условий отбывания наказания с испытанием".

Прокуратура Белогорского района возбудила уголовное дело по статье "получение взятки".