Крымским татарам указали на Тимошенко

Поддержать кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО во втором туре президентских выборов в Украине призвал крымских татар меджлис.

«Основываясь на детальном изучении программ и оценках предыдущей деятельности ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧА, меджлис крымскотатарского народа принял решение о поддержке на повторном голосовании по выборам Президента Украины кандидатуры ТИМОШЕНКО», - говорится в заявлении, текст которого принят 22 января на расширенном заседании меджлиса.

Меджлис призывает крымских татар продемонстрировать во втором туре выборов «максимальную активность и внести личный вклад в обеспечение демократического развития Украины и созданию условий для соблюдения прав народов и прав человека» в стране.

По данным меджлиса, «подавляющее большинство» крымских татар, принявших участие в голосовании 17 января, поддержали ТИМОШЕНКО, «немалая часть» - Сергея ТИГИПКО, Виктора ЮЩЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА и Анатолия ГРИЦЕНКО.

В начале декабря курултай (общенациональный съезд) призвал крымскотатарский народ в первом туре президентских выборов в Украине голосовать за представителей демократических сил и решил, что перед вторым туром меджлис вынесет рекомендацию голосовать за конкретного кандидата, из двух вышедших «в финал».

Население автономии составляет более 1,9 миллионов человек. Из них, по разным данным, 260-280 тысяч - крымские татары.