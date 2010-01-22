Морозы крепчают
18:25, 22 января 2010Крым
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Прогноз до 28 января
Дальнейшее усиление морозов ожидается в Украине из-за вторжения холодного арктического воздуха, сообщил начальник пресс-службы МЧС Игорь КРОЛЬ.
23 января на большей части территории страны ночью 18-23°, местами 25-27° мороза. В южных областях ночью 13-18°, днем 10-15° мороза.
24-25 января ночью - 25-30°, днем - 17-22° мороза. В южной части ночью - 19-25° мороза, днем -11-16° мороза. На южном побережье Крыма ночью - 10-12° мороза, днем - 1-4° мороза.
Холодная погода сохранится в Украине 26-28 января.
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