Севастополь отметил День Соборности

В Севастополе по случаю Дня Соборности возложили цветы к памятникам Тарасу Шевченко, Лесе Украинке и Петру Сагайдачному.

В торжествах приняли участие представители городской администрации и горсовета, командований Военно-мМорских сил Украины и Черноморского флота России, общественность.

«Есть довольно дружный хор всяких предсказателей, политологов, которые говорят, что Украина лишена единства, что она делится на Восток и Запад, как минимум... Несмотря на все на это, Украина остается единым государством», - заявил первый заместитель председателя городской госадминистрации Владимир КАЗАРИН.