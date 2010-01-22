Окружкомы отказываются уточнять списки избирателей Севастополя

Окружные избирательные комиссии территориальных округов №224 и №225 не передают районным органам ведения Государственного реестра уточненные списки избирателей, заявил заместитель председателя севастопольской администрации Дмитрий БАЗИВ.

Власти Севастополя направили председателю Центризбиркома Украины и прокурору города письма, где указали на «бездействие окружных комиссий».

В Севастополе по итогам первого тура выборов количество избирателей, внесенных в списки, увеличилось, по сравнению с тем числом, которое накануне выборов было в уточненных списках, переданных комиссиям органами ведения Государственного реестра.

«Закон предполагает обязанность окружных комиссий передать дополнительные сведения по людям, которые были внесены в списки по решениям суда или избирательной комиссии в день голосования или накануне, в органы ведения Государственного реестра. Но, к сожалению, окружными избирательными комиссиями территориальных избирательных округов №224 и №225 эта информация органам ведения Государственного реестра не передана»,- сказал БАЗИВ.