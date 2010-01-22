БЮТ решил позащищать «колыбель советской авиации»

Блок Юлии Тимошенко будет инициировать создание заповедника на горе Клементьева в Крыму, которая считается «колыбелью советской авиации», заявил депутат украинского парламента из фракции БЮТ Сергей ВЕЛИЖАНСКИЙ.

«Сейчас мы изучаем вопрос законности выделения районной властью земли на горе Клементьева. Мы будем поддерживать решение о создании там заповедника. Лично я считаю, что эту территорию необходимо вывести из состава земли запаса и передать в земли общегосударственного значения под контроль Кабинета министров Украины, чтобы через год-два там не началась застройка», - сказал заместитель руководителя крымского штаба кандидата в Президенты страны Юлии ТИМОШЕНКО ВЕЛИЖАНСКИЙ, слова которого цитирует пресс-служба.

Ранее председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО поручил изучить законность решения власти Кировского района о распаевании и застройке земель на горе Клементьева.

В Кировской райгосадминистрации заявляют, что выделение земли проводится законно и не вызывает претензий со стороны правоохранительных органов.

На горе Клементьева начинали свой путь будущие конструкторы Олег Антонов, Александр Яковлев, Сергей Ильюшин, создатель космических кораблей академик Сергей Королев. В наши дни на горе Клементьева продолжают проходить учебно-тренировочные сборы, соревнования и просто полеты на безмоторных летательных аппаратах.