Украине советуют создать на базе ЧФ антитеррористический центр

Международный антитеррористический центр под эгидой ООН советует создать Украине к 2017 году на базе Черноморского флота России исполняющий обязанности директора международных программ Центра Разумкова Михаил ПАШКОВ.

“Я бы хотел высказать своеобразное ноу-хау... Почему бы нам к 2017 году не трансформировать военную базу России в международный антитеррористический центр под эгидой ООН, который бы боролся с контрабандой, нелегальной миграцией, торговлей людьми, терроризмом”, - сказал он.

По мнению эксперта, такой вариант мог бы стать компромиссом для обеих сторон. Создание центра под эгидой ООН не противоречило бы Конституции Украины и не отражалось болезненно на РФ, считает ПАШКОВ.