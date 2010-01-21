Неугомонный иностранец ради Крыма сменил фамилию

55-летнего гражданина Кыргызстана, который уже нарушал государственную границу Украины, задержали севастопольские пограничники за незаконное пребывание в стране, сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы.

"Летом 2009 года за незаконное пребывание в Украине его задержали сотрудники милиции. Окружной административный суд Севастополя принял решение о принудительном выдворении с территории Украины и запрет на въезд в страну сроком на 5 лет. В сопровождении сотрудников министерства внутренних дел гражданина Кыргызстана доставили в аэропорт "Борисполь", откуда отправили на родину. Дома мужчина времени не терял - он поменял фамилию, оформил новый паспорт и перед Новым годом опять появился в Крыму", - рассказали пограничники.

Иностранца задержали. Он побывал в украинском суде.

По решению Нахимовского райсуда Севастополя нарушитель госграницы должен заплатить 850 гривен штрафа. В ближайшее время киргиза отправят на родину.