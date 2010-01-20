Коммерсантам не дали узаконить пансионат-самострой в Евпатории

Высший хозяйственный суд Украины отменил решения судов, признавших за частной фирмой право собственности на самовольно возведенный пансионат в Евпатории, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

"Кассационная инстанция удовлетворила требования прокуратуры, утверждавшей о невозможности легализации самостроя", - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Как пояснила прокуратура, пансионат с подвалами, подсобными помещениями и навесами не прошел строительную экспертизу и был "возведен в нарушение градостроительной документации" курортного города.