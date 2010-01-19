Янукович опередил Тимошенко на 10,27%

Обработаны 100% протоколов...

Центризбирком обработал 100% протоколов участковых избирательных комиссий, по результатам которых Виктор ЯНУКОВИЧ на выборах президента Украины получил 35,32% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО – 25,05%. Далее идут Сергей ТИГИПКО – 13,06%, Арсений ЯЦЕНЮК – 6,96%, Виктор ЮЩЕНКО – 5,45%, Петр СИМОНЕНКО – 3,55%, Владимир ЛИТВИН – 2,35%, Олег ТЯГНИБОК – 1,43%, Анатолий ГРИЦЕНКО – 1,2%, Инна БОГОСЛОВСКАЯ – 0,41%, Александр МОРОЗ – 0,38%, Юрий КОСТЕНКО – 0,22%, Людмила СУПРУН – 0,19%, Василий ПРОТЫВСИХ – 0,16%, Александр ПАБАТ – 0,14%, Сергей РАТУШНЯК – 0,12%, Михаил БРОДСКИЙ – 0,06%, Олег РЯБОКОНЬ – 0,03%. Не поддержали ни одного из кандидатов 2,2% избирателей. В выборах участовали 18 кандидатов.

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