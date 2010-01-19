Куницын: я помирился с Януковичем

Руководитель Севастопольской администрации Сергей КУНИЦЫН заявил, что его отношения с лидером Партии регионов, кандидатом на пост президента Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ не касаются "регионала", главы горсовета Севастополя Валерия САРАТОВА.

"Господин САРАТОВ упрекнул меня в том, что я, по его словам, "контактировал" с рядом кандидатов в Президенты. Официально заявляю, в последнее время я встречался только с Виктором ЮЩЕНКО, потому что он - глава государства, и с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Я не скрываю, что мы с Виктором Федоровичем помирились", - цитирует КУНИЦЫНА пресс-служба администрации.

"А если Сергей КУНИЦЫН и помирился с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, это уже их договоренности, этих двух людей, и нечего "Саратовым" лезть с какими-то "заявлениями", - продолжил КУНИЦЫН.

При этом он назвал САРАТОВА "политическим трупом". "Все его "разоблачения", "комментарии" - агония. Это - очевидно", - сказал глава администрации.

"По моей информации, и с ТИГИПКО, и с ТИМОШЕНКО (САРАТОВ) уже провел переговоры. Ищет пути к отступлению?", - сказал КУНИЦЫН.

"По-хорошему, ему сейчас нужно быстро писать заявление о выходе из Партии регионов. За провал выборов в Севастополе! 56% - это что, результат?", - заявил глава администрации.

"Когда я работал в Крыму и возглавлял избирательный штаб Виктора ЯНУКОВИЧА в 2004 году, в первом туре автономия дала 760 000 голосов за ЯНУКОВИЧА. А сейчас, в 2010-м - Крым и Севастополь вместе взятые дали 670 000. Во втором и в третьем туре тех выборов Крым дал ЯНУКОВИЧУ миллион голосов. Сможет ли повторить результат сейчас? В Севастополе это падение наиболее ярко видно. Извините, было 80-90%, а сейчас - 56%", - сказал КУНИЦЫН.

"Когда КУНИЦЫН в 2005-м четыре месяца продолжал работать в Крыму, ходил на допросы, сражался за полуостров, некто САРАТОВ прятался на даче в Нахимовском районе Севастополя и ждал, когда лесники нарубят ему дров и принесут, чтобы печку можно было топить. Этот человек потом изображал из себя бойца-храбреца. И куда зашла эта борьба? Этому человеку не доверяют! Как он может возглавлять Партию регионов в Севастополе", - возмутился глава администрации.