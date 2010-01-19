При Януковиче люстрации не будет - глава горсовета Севастополя

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в случае избрания президентом Украины не будет проводить люстрации чиновников, считает его однопартиец, председатель городского совета Севастополя Валерий САРАТОВ.

«Мы обсуждали тему люстрации с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ во время его последнего приезда в Севастополь, и он сам мне сказал, что не повторит ошибку, которую сделал Виктор ЮЩЕНКО, и (не будет) пытаться убирать всех тех людей, которые работали в какой-то другой команде», - сказал САРАТОВ на пресс-конференции.

«Я не говорю в данном случае о КУНИЦЫНЕ (Сергей КУНИЦЫН - председатель Севастопольской горгосадминистрации). Я говорю вообще, - уточнил САРАТОВ. - Поэтому слово «люстрация» применительно к тому, что собирается делать ЯНУКОВИЧ, не годится».

Глава горсовета напомнил, что между горсоветом и горадминистрацией Севастополя существует «реальный резкий конфликт», и дальше «так работать нельзя».

Между тем САРАТОВ не исключил, что в ближайшее время «Блок Куницына» может сделать заявление о поддержке ЯНУКОВИЧА.

«Я не знаю планов «Блока Куницына», но, представляя себе поступки, которые Сергей Владимирович (КУНИЦЫН) делал последние пять лет, почти уверен, что такое заявление в ближайшее время последует», - сказал он.

САРАТОВ напомнил, что КУНИЦЫН, будучи премьером Крыма, в 2004 году поддерживал на президентских выборах кандидатуру ЯНУКОВИЧА.