Милиция задержала Бен-Наима и готовит экстрадицию в Россию

Юрист Марк БЕН-НАИМ задержан в Крыму сотрудниками милиции, сообщили его знакомые.

В середине ноября минувшего года пресс-служба крымского управления МВД начала рассылать в СМИ материалы под названием "Сага о блаженнейшем правозащитнике", посвященных БЕН-НАИМУ.

7 декабря 2009 года милиция заявила, что БЕН-НАИМ, который "может выдавать себя за юриста, адвоката, журналиста, правозащитника", объявлен ею в розыск: "Он же является гражданином Российской Федерации Олегом БОНДАРЕНКО, с 1995 года объявленным в федеральный розыск РФ в качестве лица, осужденного к отбытию наказания за совершение ряда преступлений и скрывшегося от правосудия".

Затем, по сообщению милиции Крыма, ее начальник Геннадий МОСКАЛЬ просил прокуратуру принять меры для экстрадиции БЕН-НАИМА в РФ «на основании приговора Московского городского суда о привлечении (его) к уголовной ответственности».

БЕН-НАИМ обвинения МОСКАЛЯ отрицал.

Крымская милиция подтвердила: БЕН-НАИМ задержан, а она будет добиваться его экстрадиции в Россию.

Документы, собранные милицией в отношении задержанного, переданы в Министерство юстиции Украины, поскольку «для выдачи лица, которое объявлено в розыск другой страной, решение должно быть принято минюстом», заявил в комментарии «Центру журналистских расследований»МОСКАЛЬ. «До тех пор (пока не будет решения минюста) господин БЕН-НАИМ-БОНДАРЕНКО будет находиться под стражей в Крыму. Для того, чтобы не было спекуляций относительно нарушения прав "известного правозащитника", как его называет крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО, мы обеспечили присутствие при процессуальных мероприятиях представителя омбудсмена Украины», - сказал МОСКАЛЬ.

***БЕН-НАИМ известен среди крымских журналистов, в основном, благодаря критике в адрес Геннадия МОСКАЛЯ, министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО. Его сообщения приходили во многие издания по электронной почте.

В прошлом году БЕН-НАИМ установил несколько палаток через дорогу от крымского главка МВД. Его люди собирали там подписи с требованием привлечь к уголовной ответственности ЛУЦЕНКО и МОСКАЛЯ за то, что они, как считает БЕН-НАИМ, превратили украинскую милицию в «преступную группировку».