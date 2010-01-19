Крымские антифашисты почтили память убитой в Москве журналистки

Активисты движения "Антифа" нанесли надписи "Вместе против фашизма!" и "Скорбим и помним!" на одном из домов в Симферополе в память об убитых год назад в Москве российском адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, говорится в пресс-релизе антифашистов.

19 января 2009 года адвокат и журналистка шли вместе с пресс-конференции. Неизвестный выстрелил в Маркелова, а затем и в Бабурову, которая пыталась преследовать убийцу. Маркелов погиб на месте, Бабурова скончалась в больнице.

Адвокат занимался делами антифашистов и вел ряд громких дел. В частности, Маркелов представлял интересы потерпевших по делу об убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Уроженка Севастополя Бабурова работала внештатным корреспондентом российской "Новой газеты".

"В ночь с 18 на 19 января участники движения "Антифа" сделали многометровое граффити на одном из домов на Московском кольце. 19 января стал не только днем памяти Станислава и Анастасии, но и днем борьбы с неонацистским террором. Антифашистские акции пройдут в десятках городов России и Украины", - отметили симферопольские активисты.

Они заявили, что антифашистам приходится прибегать "к различным методам борьбы, как легальным, так и не совсем легальным", как граффити-акция в Симферополе, поскольку украинские власти ничего не делают против увеличения числа "неонацистских группировок".