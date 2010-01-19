В Крыму стали больше воровать
16:50, 19 января 2010Крым
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Но меньше убивать
Количество преступлений, совершенных в 2009 году на территории крымской автономии, возросло на 15% до 22,8 тысяч. Это произошло в основном за счет краж, сообщила пресс-служба прокуратуры.
"Зарегистрировано на 69% больше краж, чем в 2008-ом. Это связано с внесением изменений в законодательство об уменьшении суммы ущерба, при которой наступает уголовная ответственность", - поясняет надзорное ведомство.
"Некоторое увеличение" числа разбоев и грабежей прокуратура связывает "с кризисными явлениями в экономике".
"Есть и позитивные моменты. В автономии совершено меньше убийств", - отметила прокуратура.
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