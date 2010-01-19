В Крыму стали больше воровать

Количество преступлений, совершенных в 2009 году на территории крымской автономии, возросло на 15% до 22,8 тысяч. Это произошло в основном за счет краж, сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Зарегистрировано на 69% больше краж, чем в 2008-ом. Это связано с внесением изменений в законодательство об уменьшении суммы ущерба, при которой наступает уголовная ответственность", - поясняет надзорное ведомство.

"Некоторое увеличение" числа разбоев и грабежей прокуратура связывает "с кризисными явлениями в экономике".

"Есть и позитивные моменты. В автономии совершено меньше убийств", - отметила прокуратура.