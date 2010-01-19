Янукович обещает вывести Украину в двадцатку развитых стран мира

Кандидат на пост президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ назвал основные приоритеты в своей работе в случае избрания главой государства.

В обращении ЯНУКОВИЧА к соотечественникам, текст которого размещен на официальном сайте ПР среди приоритетов, в частности, указаны: борьба с бедностью, повышение соцстандартов и уровня жизни людей до европейского, наведение порядка во власти, формирование эффективной системы управления страной, борьба за верховенство закона во всех сферах жизни, возобновление доверия к Украине со стороны ее соседей и международных партнеров.

Отметив, что в должности президента страны необходимо заниматься не только "большой политикой", а следует начинать с решения проблем простых людей и поднятия экономики, ЯНУКОВИЧ заявил: "Убежден: за несколько лет можно вернуть Украину к уровню 20 наиболее экономически развитых стран мира".

Также он назвал "имена" нескольких "личных врагов" - бедность, коррупция, безответственность, - и заявил, что объявляет им войну.

ЯНУКОВИЧ отметил, что встречи с избирателями помогли ему улучшить программу реформ "Украина для людей", которую он предложил народу.