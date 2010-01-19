«Союз» призывает во втором туре голосовать против всех

Партия "Союз" призывает избирателей не поддерживать ни одного из двух кандидатов во втором туре выборов президента Украины, сообщила пресс-служба крымской организации.

Центризбирком уже обработал 99,95% протоколов участковых комиссий. Виктор ЯНУКОВИЧ получил 35,33% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО - 25,05%. Именно они выйдут во второй тур выборов. 2,2% избирателей не поддержали в первом туре ни одного из 18-ти кандидатов.

"Выбор между двумя кандидатами, прошедшими во второй тур, будет исключительно политическим, тогда как нынешней Украине нужны экономические решения, нужна победа над кризисом. Однако ни один из претендентов на президентский пост не смог предложить вразумительной экономической программы, раздавая лишь голословные обещания. Судьба таких обещаний известна - о них забудут до следующих выборов", - заявляет организация.

Кроме того, отмечает "Союз", сохранившееся разделение Украины на запад и восток доказывает: "ни один из кандидатов так и не смог предложить обществу объединительную идею".

"Мы призываем граждан прийти на избирательные участки 7 февраля и проголосовать в графе "Не поддерживаю ни одного из кандидатов", - отмечает партия "Союз", которую возглавляет крымский депутат Лев МИРИМСКИЙ.

Перед первым туром выборов "Союз" также призывал избирателей голосовать против всех.