В Черном море раскололся надвое молдавский сухогруз

150-метровый сухогруз, шедший под флагом Молдавии, раскололся надвое в Черном море, на подходе к проливу Босфор, в условия сильного шторма.

Судно село на мель. Турецкая береговая служба смогла эвакуировать на берег свыше 20 человек, находившихся на борту сухогруза, шедшего порожняком из Украины, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на телеканал Си-эн-эн-Тюрк.

В момент инцидента Босфорский пролив был закрыт для прохода судов в связи с плохими погодными условиями.