Планы на День Крыма

20 января отмечается День Автономной Республики Крым.

Под эгидой Всекрымского общественно-патриотического движения «Русское единство» в Симферополе в среду пройдет торжественные шествие и митинг. Шествие начнётся в 10.00.

Активисты Общественного совета по защите конституционных полномочий автономии проведут торжественное собрание, посвященное 19-й годовщине референдума о восстановлении статуса крымской республики. Начало в 12.00.

20 января 1991 года на общекрымском референдуме большинство жителей полуострова высказались за восстановление автономной республики на территории Крымской области. 12 февраля 1991 года с учетом волеизъявления крымчан Верховный Совет Украины принял закон о закреплении статуса крымской автономии на государственном уровне.