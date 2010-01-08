ЧФ России просят вернуть храм

В Севастопольской городской государственной администрации надеются, что Черноморский флот России вернет православной церкви храм Архистратига Михаила, в котором сейчас размещен один из залов музея ЧФ, а также часть зданий Свято-Георгиевского монастыря на мысе Фиолент.

«Я думаю, всем нам было радостно и приятно видеть встречу премьер-министра России Владимира ПУТИНА с патриархом КИРИЛЛОМ, во время которой ПУТИН пообещал, что в 2010-м году Россия закончит передачу всех объектов православной церкви. В этой связи я думаю, что мы здесь, в Севастополе окончательно поставим точку вместе с черноморцами в возвращении храма Архистратига Михаила православной церкви - флотского храма, построенного как флотский храм, единственного храма, уцелевшего после Крымской войны, храма, в котором отпевали всех наших флотоводцев», - сказал первый заместитель председателя администрации Владимир КАЗАРИН на общегородских мероприятиях, посвященных Рождеству Христову.

«В России и Украине принятые указы президентов одинаково ориентируют нас на возвращение религиозным общинам в прошлом принадлежащих им храмов. Надо ставить в этом вопросе точку, возвращать православной церкви этот храм (Архистратига Михаила)», - сказал чиновник журналистам, передает УНИАН.

Он выразил надежду, что командующий ЧФ РФ Александр КЛЕЦКОВ «с большим вниманием отнесется к проблеме».

По данным КАЗАРИНА, Свято-Георгиевский монастырь на Фиоленте получил только часть своих зданий. «В другой части помещений располагается уважаемая нами всеми воинская часть (ЧФ РФ), но нужно двигаться вперед, строить новые помещения, чтобы монастырь жил полноценной жизнью и стал владельцем всего, что он за долгие десятилетия и столетия построил», - сказал замглавы администрации.